Amazonino lança série de vídeos com resgate histórico de suas realizações

O ex-governador Amazonino Mendes (sem partido) vai divulgar nas redes sociais uma série de vídeos em que resgata suas principais realizações e obras no Estado. Serão mais de 20 vídeos apresentando o Amazonas com a marca de Amazonino.

Os vídeos começam a ser veiculados às 17h desta segunda-feira nos perfis oficiais de Amazonino no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. “É um resgate de algumas das principais realizações que fizemos em todas as áreas na capital e interior. Coisas que muita gente desconhece ou não lembra mais, mas que mudaram para melhor a vida do nosso povo”, disse Amazonino. A UEA, por exemplo, que este ano comemora 20 anos, é citada como obra de Amazonino por apenas 12% da população.

A saúde estará em pauta no primeiro vídeo, mas também serão temas as realizações de Amazonino na cultura, na educação, infraestrutura, segurança, setor primário, Zona Franca de Manaus, Afeam, esporte e lazer, funcionalismo público, entre outros.

Amazonino deixou de lado os estúdios e partiu para as ruas. O ex-governador do Amazonas está revisitando suas obras, conversando com as pessoas e reencontrando amigos e gente do povo, com quem sempre fez questão de manter estreitos laços de relação, amizade e carinho.

Os vídeos são apresentados pelos jovens amazonenses Denilson Novo e Vivian Alencar que, junto com Amazonino, percorrem cada obra do político. “É uma homenagem ao gestor que as pesquisas apontam como melhor governador da história do Amazonas”, diz o jornalista Paulo Castro, coordenador de Comunicação de Amazonino.