Mais 17 contribuintes são contemplados na campanha ‘IPTU Premiado’ em Manaus

Manaus/AM - Mais 17 contribuintes que estão em dia com o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) deste exercício foram premiados, nesta quarta-feira (24). As premiações em dinheiro deste sorteio, de nº 202205, realizado no final do mês de julho, somaram mais de R$ 80 mil.

Os cheques simbólicos referentes às premiações foram entregues pela equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) em cerimônia realizada no auditório da Central Manaus Atende, localizado na avenida Japurá, 493, no Centro.

A lista completa com os nomes dos felizardos deste quinto sorteio da campanha IPTU Premiado poderá ser conferida na edição nº 5.396 do Diário Oficial do Município (DOM), publicada no dia 1º de agosto deste ano.

Mais detalhes sobre a campanha, assim como o cronograma de sorteios e premiações, poderão ser consultadas na página eletrônica http://iptupremiado.manaus.am.gov.br.