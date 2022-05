Mais 14 cachorros são resgatados de casa abandonada no Centro de Manaus

A mulher foi presa ainda no sábado (21). Os animais resgatados da residência no Centro vão ser castrados, vacinados, vermifugados e, posteriormente, colocados para adoção.

Segundo informações da equipe da deputada Joana D'Arc, o local era mantido por Adriana Vieira Alves, a mesma responsável por manter outros 18 cachorros em meio a entulhos e outros animais mortos em uma casa no conjunto Anavilhanas, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul.

