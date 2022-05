Vídeo: Carro invade calçada e atropela jovens ao chegarem em igreja de Manaus

O motorista ainda não foi identificado, mas as imagens do acidente devem ser entregues hoje (23), à polícia.

Ao perceber a situação, um grupo de pessoas correu e se aproximou para tentar ajudar as vítimas. Uma ambulância do Samu foi acionada e chegou minutos depois.

Com o impacto, as vítimas são arremessadas e caem entre a sarjeta e a rua, enquanto as outras entram em pânico ao verem as amigas sangrando no chão.

Manaus/AM – Um vídeo impressionante mostra o momento em que duas adolescentes de 12 e 15 anos foram atropeladas por um carro na noite do último sábado (21), enquanto chegavam em uma igreja evangélica localizada na av. José Henrique Bentes, no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.