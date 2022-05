Motorista atropela meninas na frente de igreja e foge após acidente em Manaus

Câmeras de segurança de estabelecimentos localizados na avenida devem ajudar na identificação do veículo responsável pelo acidente, para que se possa chegar a identidade do condutor.

Testemunhas disseram que um carro modelo Gol invadiu a calçada e arrastou as vítimas, que estavam a menos de 10 metros da igreja. Após o acidente, o motorista fugiu do local e as meninas ficaram caídas com ferimentos no corpo e rosto.

Manaus/AM - Uma menina de 12 anos, e uma adolescente de 15, foram atropeladas na noite deste sábado (21), na frente de uma igreja evangélica na Avenida José Henrique Bentes, no bairro do Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.