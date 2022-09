Mãe morre ao tentar salvar crianças de afogamento no Rio Amazonas

O acidente ocorreu na comunidade rural Costa da Conceição, onde as vítimas moravam. Testemunhas contaram que as crianças estavam brincando perto da mãe, quando foram parar em uma área profunda e começaram a se debater.

Manaus/AM – Uma mulher identificada como Pâmela Paula, 24, morreu neste sábado (3), ao tentar salvar os filhos, de 3 e 10 anos, que se afogavam em um rio na cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.