Listas preliminares dos projetos contemplados da ‘Lei Paulo Gustavo’ é divulgada

Manaus/AM - O resultado preliminar com as listas dos contemplados e suplentes da “Lei Paulo Gustavo”, concorrentes dos editais de Audiovisual, Demais Linguagens e Mestres da Cultura, foi publicado, nesta quinta-feira (23), no Diário Oficial do Município (DOM).

O presidente do Concultura, Neilo Batista, ressalta que esse é um resultado preliminar, cabendo ainda o recurso dentro dos prazos previstos no edital. "Houve um envolvimento muito grande de comunidades ribeirinhas e indígenas nesse certame por conta do sucesso da busca ativa realizada durante a implementação da lei", destacou Batista.

As avaliações estão disponíveis na plataforma Prosas e as solicitações de recursos devem ser realizadas diretamente por meio da plataforma até o próximo dia 28/11. Os recursos serão analisados e deliberados pelo pleno do Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

Balanço - A coordenação dos editais informa que foram registrados 437 inscritos para o Áudiovisual, 577 para Demais Linguagens, 127 para Bolsas Culturais e 96 para Mestres da Cultura.

A lista dos contemplados em Audiovisual está no edital 003/2023, onde o total de recursos é de R$ 10,29 milhões, nas categorias de longa e curtas metragens, documentários, minisséries, microsséries e obras seriadas, telefilme de ficção e animação, produtos para televisão e streaming, jogos eletrônicos, videoclipes e vídeos experimentais, novos meios, digitalização de acervos, pesquisa, websérie/webcanal, memória, salas de cinema, cineclube, difusão, capa

O total de recursos destinados aos demais editais totaliza R$ 5,71 milhões. No edital 005/2023 estão os contemplados das Demais Linguagens (artes visuais, cultura étnica, cultura popular, dança, literatura, música, teatro e circo). Para Mestres da Cultura estão contemplados no edital 006/2023 e Bolsas Culturais no edital 004/2023.

O resultado final será publicado no próximo dia 29/11.

Confira a lista abaixo na página 40 do DOM: