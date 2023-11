Ifam divulga os editais para o Processo Seletivo 2024

Manaus/AM - O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) publicou os editais para o Processo Seletivo 2024/1, com um total de mais de três mil vagas, tanto na capital quanto no interior do estado. Essa oportunidade se estende a estudantes que desejam ingressar em cursos técnicos e de graduação, abrangendo diversas áreas do conhecimento.

Inscrições online e gratuitas

As inscrições vão do dia 27 de novembro ao dia 12 de dezembro. O processo de inscrição é simples e acessível. Todas as inscrições são online e totalmente gratuitas, garantindo que a educação pública de qualidade esteja ao alcance de todos.

Os interessados em participar deste processo seletivo devem acessar o site do IFAM na página "Estude no IFAM" para obter informações detalhadas sobre as modalidades de cursos, cursos disponíveis e os editais referentes ao processo seletivo 2024/1. Para ter acesso a essas informações, visite o site do IFAM através do link:

(http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/processo-seletivo-2024-1/processo-seletivo-2024-1).

Vagas e modalidades

Seleção para Cursos Técnicos de Nível Médio na forma INTEGRADA - estão previstas aproximadamente 2.000 vagas distribuídas entre os Campi da capital e do interior. A seleção será por notas das disciplinas de Português, Matemática e Ciências do 7° e 8° anos do Ensino Fundamental. Cursos voltados exclusivamente a pessoas com menos de 18 anos de idade e que tenham finalizado o Ensino Fundamental.

Seleção para Cursos Técnicos de Nível Médio na forma INTEGRADA NA MODALIDADE EJA- estão previstas aproximadamente 300 vagas distribuídas entre os Campi da capital e do interior. A seleção será por notas das disciplinas de Português, Matemática e Ciências do 7° e 8° anos do Ensino Fundamental. Cursos voltados exclusivamente a pessoas com 18 anos de idade ou mais e que tenham finalizado o Ensino Fundamental.

Seleção para Cursos Técnicos de Nível Médio na forma SUBSEQUENTE- estão previstas aproximadamente 1.300 vagas distribuídas entre os Campi da capital e do interior. A seleção será por notas das disciplinas de Português, Matemática, Física, Química e Biologia do 1° e 2° anos do Ensino Médio. Cursos voltados a quem finalizou o Ensino Médio.

Seleção para Cursos de Graduação - estão previstas aproximadamente 400 vagas distribuídas entre os Campi da capital e do interior. As vagas serão divididas em dois editais:

Edital próprio do IFAM com seleção por Notas do ENEM das edições de 2020, 2021 e 2022; e SiSU 2023.