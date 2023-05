Lista de classificados do Bolsa Idiomas será divulgada em junho em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulga no dia 1º de junho, às 14h, os nomes dos classificados para o Programa Bolsa Idiomas (PBI), que este ano registrou recorde histórico no número de inscriçõe. A relação estará disponível no Portal do Candidato, que poderá ser consultada por meio do link http://sgbi.manaus.am.gov.br/inscricao/acesso/login. A lista final dos candidatos contemplados será publicada no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 6 de julho.

Para 2023, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), responsável pela operacionalização do programa, está disponibilizando mais de 32 mil bolsas para cursos de língua estrangeira, que variam entre integral (100%), 75% e 50% do valor da mensalidade. Ao todo, 16 escolas de línguas estrangeiras estão participando, com vagas nos cursos de inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, japonês e mandarim.

Recursos

Após a divulgação da classificação no Portal do Candidato, será aberto prazo de dois dias úteis para a interposição de recurso, cujo formulário padrão, disponibilizado no Edital nº 02/2023 – PBI, publicado na edição nº 5.570, do DOM de 20/4, deverá ser preenchido, de acordo com as orientações constantes no edital, e protocolado na sede da Espi, localizada na avenida Compensa, 770, Vila da Prata, no horário das 8h às 14h, nos dias 2 e 5 de junho de 2023.

O resultado de homologação dos recursos será divulgado no dia 16 de junho de 2023, no Diário Oficial do Município.