Defeso Florestal no Amazonas termina na próxima semana

O analista ambiental e fiscal da GECF, Leandro Monteiro ressalta, ainda, a importância da legalização da atividade. “A atividade florestal é uma atividade importante para o estado. Temos a maior floresta tropical do mundo, então temos um recurso florestal que é abundante e, ao contrário de outros recursos, a floresta é um recurso renovável. Sabendo usar com sabedoria, ela vai permanecer. Além de ser uma atividade que gera muito emprego no interior do estado”, pontuou Leandro.

De acordo com o diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, é importante que esse período seja respeitado para que a natureza tenha seu tempo para se recompor. "Esse período é necessário para o ciclo natural da natureza, reiniciando-se e dando continuidade ao seu crescimento", afirmou Valente.

A temporada restritiva iniciou em 15 de janeiro, deste ano, e ocorre devido ao período chuvoso no estado, com vistas a evitar danos ao solo, à floresta, ao maquinário utilizado na atividade, entre outros possíveis danos.

Manaus/AM - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) alerta para o fim do período de Defeso Florestal, na segunda-feira (15), onde ficou proibido atividades de corte, arraste e transporte de madeira na floresta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.