Lista com 350 aprovadas em cursos profissionalizantes é divulgada em Manaus

Com tutoria e supervisão do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, os cursos serão realizados via internet. As participantes devem estar cientes de que é necessário possuir dispositivos eletrônicos (computador ou notebook) e uma boa conexão de internet para a realização dos cursos on-line.

Os cursos integram o projeto “Mulheres Empreendedoras”, cujo propósito é disponibilizar qualificação profissional virtual para as mulheres. São voltados para empreendedoras e potenciais empreendedoras, residentes em Manaus, a partir de 17 anos e com ensino médio completo.

