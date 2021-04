Laudo de obesidade para vacinação pode ser obtido em farmácias de Manaus

Durante o procedimento, um sistema lê as informações e gera um laudo desenhado para o paciente. Para uma avaliação precisa, é ideal que a pessoa submetida ao teste esteja com roupas leves e finas.

Este exame corresponde a uma avaliação mais completa do que o IMC, pois inclui peso, altura, cintura, quadril e cálculos antropométricos, permitindo conhecer com mais detalhes a condição do paciente, inclusive resultados do tratamento que está fazendo e riscos associados ao sobrepeso e obesidade.

O exame de bioimpedância é uma análise da composição corporal e serve como avaliação complementar em pacientes com índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal acima do desejado. É realizado através de uma balança que mede a quantidade aproximada de massa muscular, massa óssea, gordura e o total de calorias que o corpo precisa por dia. Para o exame, o paciente deve estar descalço, não podendo ser gestante ou portador de marca-passo.

É que parte da população não sabe que a declaração de obesidade pode ser facilmente adquirida numa farmácia, onde existem profissionais devidamente habilitados para o serviço. O documento é emitido após a realização dos chamados exame de bioimpedância e avaliação antropométrica, com dados precisos sobre a composição corporal do paciente.

Manaus/AM - A obesidade é uma das comorbidades prioritárias para vacinação contra a Covid-19 no Brasil, devido ao número de óbitos e à quantidade de pessoas nesse grupo de risco. Um a cada quatro brasileiros são obesos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e em Manaus o índice de obesos (23%) é maior que o da média nacional (19,8%), conforme dados do Ministério da Saúde.

