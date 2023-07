Lancha fica destruída após pegar fogo no Tarumã; veja vídeo

A Marinha anunciou que será iniciado um Inquérito Administrativo com o intuito de apurar as causas do incêndio que consumiu a embarcação.

Um vídeo gravado por frequentadores do local mostra o momento em que a embarcação se encontrava tomada pelas chamas. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a lancha em meio ao fogo.

Manaus/AM - Uma lancha ficou completamente destruída após um incêndio no lago do Tarumã, localizado na Zona Oeste de Manaus. Até o momento, não há informações sobre feridos.

