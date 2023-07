Feira de Produtos Regionais terá nova edição na sede da Suhab em Manaus nesta segunda

“A feira é aberta ao público interessado em adquirir alimentos frescos e saudáveis. Essa edição especial acontece no último dia do mês, com objetivo de gerar emprego e renda aos produtores, além de disponibilizar mais uma opção de feira aos consumidores amazonenses”, relatou o gerente de Feira da ADS, Diego Augusto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.