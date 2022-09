Lançado edital para exibição de jogos da Copa do Mundo 2022 nas ruas de Manaus

Manaus/AM - O edital que vai contemplar até dez ruas e espaços públicos para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo Fifa 2022 foi lançado, nesta sexta-feira (16), pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Os eventos deverão ocorrer entre os dias 24 de novembro e 18 de dezembro. O objetivo é selecionar, de acordo com os critérios estabelecidos, dez propostas de decoração de ruas e espaços públicos por ocasião da Copa do Mundo FIfa de 2022, que prevejam a exibição pública dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, semifinais e finais do evento, que ocorrerão nos meses de outubro a novembro de 2022.

“Faremos uma seleção das dez melhores ruas. Essas ruas com seus projetos devidamente selecionados e aprovados por uma comissão. Nós estaremos prestigiando com palco, som, luz, telão e provavelmente com banheiros químicos. Esse edital estará aberto e vai até o dia 17 de outubro, porque no dia 24 de novembro teremos o primeiro jogo da seleção brasileira”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

As inscrições ocorrem até o dia 17 de outubro, e poderão concorrer ao edital ‘Ruas da Copa 2022’ ruas, praças, campos, quadras e demais lugares que contribuam para o desenvolvimento das atividades culturais, artísticas e manifestações populares em Manaus. O proponente também deve comprovar que a rua ou espaço público já foi ornamentado ou realizou a transmissão dos jogos há, pelo menos, uma edição anterior da Copa do Mundo.

O edital indica que a decoração da rua deverá estar concluída até as 23h59 do dia 9/11, para que possam passar pelo processo de avaliação no dia seguinte, 10/11. Serão levados em consideração quesitos como: aspecto social, criatividade, histórico e dimensão.

Inscrição

Para a inscrição da rua e do espaço é necessário encaminhar um ofício ao diretor-presidente da Manauscult, contendo obrigatoriamente: datas de realização do evento, endereço completo do local do evento (informando a zona da cidade, nome da rua, número, bairro e ponto de referência), horário de início e término, nome e contatos telefônicos do proponente responsável pelo evento; Cópia da documentação do proponente responsável do evento, além do formulário preenchido disponível no site da https://manauscult.manaus.am.gov.br/.