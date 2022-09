Bebê com doença congênita morre em SP e família faz apelo para trazer corpo para Manaus

Manaus/AM - Após vender todos os bens possíveis, entre eles o carro da família, para viajar até São Paulo e arcar com o tratamento do filho, que possuía uma doença rara, a mãe do pequeno Davi Lucas, Nadiny Machado de Souza, está completamente desolada e pedindo ajuda para trazer o corpo do filho para Manaus.

A criança, de pouco mais de um ano, não resistiu após diversas cirurgias e teve uma parada cardíaca por volta das 9h deste sábado (17), na capital paulista. "Estou desempregada no momento, pois abri mão de tudo em Manaus para o tratamento do Davi. Vendemos tudo. Nosso Davi tinha cardiopatia congênita e usava traqueo e gastro", disse.

A mãe da criança explicou que o menino tinha uma doença congênita, conhecida como Síndrome de Charge, que é quando o bebê pode apresentar sintomas de diversos problemas como: coloboma do olho; defeitos cardíacos; atresia das coanas nasais; retardo do crescimento e/ou desenvolvimento; anormalidades genitais e/ou urinárias; anormalidades da orelha e surdez.

"Viemos com ele ainda na gestação para nascer no hospital de referência, em São Paulo. Ele operou com 28 dias de vida e não pudemos voltar para nossa cidade, Manaus, e estamos há um ano. Até que dia 18, o Davi operou de novo e não teve muito sucesso, operou outra vez, e terça-feira passada, dia 13, ele teve uma parada cardíaca e tudo desandou. Quando foi hoje, domingo, às 9h18 da manhã, ele faleceu", lamentou a mãe.

Quem quiser colaborar fazendo doações, o PIX para o envio de valores é o CPF de Nadiny Machado de Souza: 032.174.162-52.