Kevin O Cris, Léo Magalhães, Marina Sena e Zé Felipe são confirmados no Passo a Paço 2023

"Já são seis atrações nacionais confirmadas de 12 que iremos anunciar nos próximos dias. Além disso, serão mais de 600 artistas locais abrilhantando este evento que já entrou para a história da nossa cidade. No ano passado, foram mais de 380 mil pessoas reunidas. A expectativa é que a gente supere o ano passado chegando até 500 mil pessoas, porque já preparamos um esquema para ampliar a área do evento. Tenho certeza que será um sucesso total", enfatizou o prefeito David Almeida

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulgou Léo Magalhães, Marina Sena, Zé Felipe e Kevin O Cris, como atrações do Passo a Paço 2023, que irá acontecer nos dias 5, 6 e 7 de setembro. O anúncio foi feito no esquenta do evento, que acontece neste sábado (17), no conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus.

