Justiça suspende eleição do novo presidente da Aleam

Manaus/AM - O desembargador Wellington José de Araújo atendeu ao pedido do deputado Saulo Vianna e suspendeu nesta sexta-feira (4) a eleição na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que elegeu a nova Mesa Diretora da casa na última quinta-feira (3). O deputado Roberto Cidade foi eleito presidente da Aleam com 16 votos.

“Defiro a liminar pleiteada a fim de suspender os efeitos da sessão legislativa do dia 03/12/2020, inclusive suspendendo a vigência da Emenda Constitucional n° 121/2020 e de seus consectários, como a eleição da Mesa Diretora realizada no dia 03/12/2020, até ulterior deliberação”, diz o desembargador na decisão.