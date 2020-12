Detran divulga atendimento durante ponto facultativo em Manaus

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que, em razão do ponto facultativo desta segunda-feira (07), irá funcionar nesta data apenas para a realização dos exames de legislação agendados para a sede do Órgão e para os postos de atendimento do Parque 10 Mall e shoppings Via Norte, Ponta Negra e Uai.

Os demais atendimentos que estavam agendados para os serviços de CNH, vistoria e exame prático de direção serão remanejados para o período de 9 a 18 de dezembro. Para serem atendidos nessas novas datas, os usuários deverão comparecer ao local agendado no mesmo horário marcado anteriormente, portando o comprovante de agendamento em mãos.

Com o ponto facultativo desta segunda-feira e o feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição, na terça-feira (08), o Detran-AM retornará seu funcionamento normal na próxima quarta-feira (09/12).