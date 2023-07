Justiça recebe denúncia contra diretora e servidores do Hospital 28 de Agosto

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas aceitou denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado (MPAM), contra a diretora e servidores do Hospital 28 de Agosto, envolvidos na Operação Jogada Ensaiada, que investiga um esquema criminoso que envolve fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, contando com a participação de agentes públicos e empresários.

A denúncia foi recebida, na sexta-feira (07), pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Manaus.

De acordo com o MPAM, as investigações revelaram que uma empresa foi favorecida no fornecimento de serviços de agentes de portaria para o Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, resultando em um prejuízo estimado de R$ 2 milhões aos cofres públicos.

Os Promotores de Justiça responsáveis pelas investigações afirmaram que o MPAM acompanhará de perto a tramitação processual, em busca da condenação dos envolvidos na empreitada criminosa.