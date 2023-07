Aprovados em concurso da PGE tomam posse em Manaus

Manaus/AM - Vinte e quatro novos servidores da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AM), aprovados em dois concursos públicos promovidos pelo Governo do Amazonas no ano passado, tomaram posse dos cargos na tarde desta quarta-feira (12).

A partir da posse, passa a fortalecer a estrutura e atendimentos da PGE-AM um quantitativo de dez Procuradores do Estado de 3ª Classe e 14 servidores para o quadro de pessoal permanente, ocupando os cargos de Analista e Assistente Procuratoriais, e de Técnico em Gestão Procutarial, nas especialidades de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Avaliação Imobiliária e Informática.

O concurso público para o cargo de Procurador do Estado foi o décimo promovido pela PGE-AM, cujo último certame havia sido em 2016. Foram quase 1,8 mil inscritos, cinco vagas ofertadas e três etapas, incluindo uma inédita prova oral. Com a existência de cargos em aberto, o órgão nomeou dez procuradores, sendo dois nas vagas de Pessoas com Deficiência (PcDs).

Para o provimento de cargos de atividade-meio, foi o primeiro concurso público da história do órgão. Foram ofertadas as vagas de Analista Procuratorial, com lotações em Manaus e em Brasília (DF), e de Técnicos de Gestão Procuratorial, nas especialidades de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Contabilidade, Avaliação Imobiliária, Controle Interno, Administração e Informática.

Ambos os certames ocorreram em 2022, ano em que a PGE-AM completou o seu 50º aniversário de fundação.