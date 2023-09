Juíza suspende expulsão de Menezes do PL por chamar Alberto Neto de ‘judas’

Manaus/AM - Coronel Alfredo Menezes (PL) teve seu pedido de expulsão do diretório municipal do Partido Liberal (PL) em Manaus suspenso por determinação da juíza Kathleen dos Santos, da 18ª Vara Civil, após decisão publicada na quinta-feira (21).

A decisão suspendeu os efeitos da deliberação da Comissão Executiva Municipal do PL Manaus após Menezes ingressar com o pedido de tutela de urgência.

"Defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da deliberação da Comissão Executiva Municipal do PL Manaus que, baseada no parecer emitido pelo Conselho de Ética do PL Manaus, expulsou o autor do partido político", descreveu a magistrada na decisão.

Menezes é o vice-presidente estadual do PL no Amazonas e acionou as esferas judicial e administrativa, no final de agosto, contestando a decisão da Comissão Municipal do partido, do qual o deputado federal Capitão Alberto Neto é presidente.

Entenda o caso

Após Alberto Neto ser chamado de "judas", em junho deste ano por Menezes, durante uma live por ter sido o único parlamentar da bancada do Amazonas a votar contra a Reforma Tributária que preservou os direitos da Zona Franca de Manaus, Alberto Neto solicitou que fosse formada uma Comissão de Ética do presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, para avaliar a conduta de Menezes e puní-lo.

A Comissão de Ética Municipal foi formada sem conhecimento de Menezes, em local desconhecido e sem estabelecer os critérios para indicação dos membros que iriam participar dela. Além disso, não seguiu o Regimento Interno do partido. O julgamento foi sumário e optaram pela expulsão do militar da reserva do partido.

"A comissão foi formada sorrateiramente, sem data, local definido, hora, no apagar das luzes. Não tive como me defender e, tão pouco, minha assessoria jurídica pode se manifestar neste caso", comentou Menezes.