Jovem desaparece na Compensa e família pede ajuda para encontrá-lo

A PC-AM solicita a quem saiba a localização do desaparecido, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3214-2269, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, ressalta que o apoio da sociedade, por meio do compartilhamento da imagem das pessoas desaparecidas, nas redes sociais, é imprescindível para o desfecho do caso.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e posteriormente, transferido para a Deops, o comunicante informou que o paradeiro do seu filho é incerto desde a data acima mencionada.

Manaus/AM - Daniel Ramos de Almeida, de 18 anos, desapareceu misteriosamente neste domingo no domingo (06), às 16h, nas proximidades do bairro Compensa, zona oeste.

