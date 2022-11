Confira 2° resultado preliminar do ‘Ruas Da Copa’ em Manaus

Manaus/AM - O 2º resultado preliminar do Edital ‘Ruas da Copa 2022’ foi divulgado, nesta segunda-feira (07), em Manaus. O edital habilitou oito ruas para concorrer à concessão de apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para exibição dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo Fifa 2022.

As propostas habilitadas nesta segunda fase foram enviadas pelos bairros: Centro, Morro da Liberdade, Viver Melhor II, Alvorada I, Vila da Prata, Santo Agostinho e São José II. Os nomes e endereços das ruas proponentes estão disponíveis no Diário Oficial do Município (DOM) e na aba editais do site: http://manauscult.manaus.am.gov.br/.

Confira abaixo;