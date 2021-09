Jogo entre Manaus FC e Botafogo-PB termina em pancadaria pela Série C do Brasileiro

Manaus/AM - A partida entre Manaus e Botafogo-PB terminou em pancadaria, neste domingo (12), no estádio da Colina, válido pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro. Os dirigentes dos clubes chegaram a trocar tapas e socos após o jogo.

Segundo o conselheiro e ex-presidente do Botafogo-PB, Guilherme Novinho, a confusão teria começado desde a chegada do time paraibano que teria sido recebida no estádio da Colina a pedradas pelos torcedores do Manaus. "Chegamos ao estádio totalmente abandonados no meio da torcida do Manaus, que atirou pedra, bomba, tapas, e nós, acuados e sem nenhuma segurança, onde poderia ter acontecido o pior, graças a Deus foram danos materiais no ônibus. Ao término da partida um membro da direção do Manaus agrediu o membro da nossa delegação, o que ocasionou toda a confusão no final.", disse ele.

O diretor de futebol do Manaus, Giovanni Miranda, afirmou que os dirigentes do clube da Paraíba teriam xingado o Gavião e que estariam exaltados desde o início da partida. "Quando acabou o jogo, dois senhores deles (Francisco Sales e Guilherme Novinho) falaram time de bosta e apontaram na minha cara. Eu pedi respeito, e o Guilherme Novinho meteu a mão na minha cara. Aí o filho dele veio pra cima de mim, desde o começo eles estavam na entrada exaltados.", declarou.

O jogo terminou empatado em 0 a 0. No próximo domingo (19), o Manaus FC enfrenta o Ferroviário-CE.

O árbitro da partida, Thiago Luis Scarascati, relatou todo o episódio na súmula do jogo.