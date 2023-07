Em 2022, os espaços do “#SouManaus – Passo a Paço” chegaram a atingir capacidade máxima de público, reunindo mais de 380 mil durante os dias do festival. Para a edição deste ano, a Prefeitura de Manaus já confirmou a presença das atrações nacionais Zeca Pagodinho, Zé Felipe, Kevin o Chris, Marina Sena, Léo Magalhães e Humberto Gessinger, além de reunir mais de 600 atrações locais de diferentes segmentos, como gastronomia, moda, dança, teatro, cinema, música, artesanato, arte circense, dentre outros.

“Nós estamos descentralizando o #SouManaus. Já fizemos na zona Norte e agora vamos fazer na zona Leste. No próximo dia 30, lá na Itaúba, vamos ter a presença da cantora Joelma, no grande evento de esquenta para o #SouManaus 2023. Nós já temos grandes atrações nacionais confirmadas e durante esta semana faremos grandes anúncios. A população pode esperar mais uma grande festa em setembro”, afirmou Almeida.

O anúncio do show dela foi feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na noite desta quinta-feira, (06). O festival #SouManaus ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro da cidade.

Manaus/AM - O fenômeno paraense, a Joelma, é atração confirmada no “Esquenta do #SouManaus – Passo a Paço 2023” que acontecerá no próximo dia 30, às 20h, na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, zona Leste.

