Febre maculosa: Infectologista da SES-AM orienta sobre indícios da doença

Manaus/AM - O infectologista Noaldo Lucena, que atua na Fundação de Medicina Tropical, explica sobre os principais conceitos da febre maculosa, doença infecciosa transmitida por carrapato, que vem avançando no Brasil nos últimos dias.

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), unidade também vinculada à SES-AM, não há casos confirmados da febre maculosa no Amazonas e afirma que o estado não é área endêmica para o carrapato-estrela, ou seja, não é habitat do animal.

Mesmo sendo difícil a presença do animal, transmissor do vírus, no Amazonas. O infectologista finaliza dando dicas para evitar a doença. “No Amazonas, temos o hábito de fazer muitas trilhas devido à abundância de áreas florestais. Portanto, aconselhamos que você sempre utilize roupas claras, camisas de manga comprida, calças compridas e botas. Além disso, faça pequenas pausas a cada quatro ou seis horas para verificar se há carrapatos estrela, que são de cor marrom escura”.

Sintomas

Os sintomas iniciais são a febre alta, de início súbito, dor de cabeça intensa, calafrios, dores musculares, dores atrás dos olhos e fadiga. O especialista afirma que a enfermidade pode ser confundida com outras arboviroses, que são doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos.

No caso da pessoa apresentar alguns desses sintomas leves, é importante procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS).