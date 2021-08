Intervenção do Prosamin+ no Igarapé do 40 é retomada

Manaus/AM - A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) retomou na sexta-feira (27) as atividades na intervenção do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), no leito do igarapé do 40, no trecho entre as avenidas Silves e Maués, zona sul.

As obras no local se encontravam parcialmente paralisadas devido à cheia histórica do rio Negro, que impossibilitou a realização da intervenção enquanto o nível das águas não baixava. No momento, a intervenção retorna com a demolição de imóveis na área, retirada de entulhos do local da obra e com o início da revitalização dos campos comunitários do Betaião e Noroeste.

A engenheira civil da UGPE, Tatiana Lachi, afirma que, após a redução do nível da água, as máquinas retomaram a limpeza do leito do igarapé, retirando os materiais provenientes das demolições e da cheia. “Nesse momento na margem direita do igarapé do 40, retomamos as demolições e a limpeza da área para que possamos dar prosseguimento às obras. E, na margem esquerda, iniciamos a revitalização dos campos Betaião e Noroeste”, afirmou Lachi.

Nova alternativa

A intervenção do Prosamin+ no igarapé do 40, contemplará a requalificação urbanística desse trecho do curso d’água, dotando a área com obras de macro e microdrenagem, redes de coleta de esgoto, assim como também, uma nova solução para quem sai do Distrito Industrial em direção à área central da cidade, por meio da ligação das avenidas Silves à Manaus Moderna.