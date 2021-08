Bares e casas de shows são autuados por aglomeração em Manaus

Manaus/AM - Durante vistorias realizadas pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), 10 estabelecimentos foram autuados nas zonas norte, sul, centro-sul e oeste, entre a noite da sexta-feira (27) e a madrugada de hoje (29). Ao todo, foram fiscalizados 12 estabelecimentos, entre bares, restaurantes e casas de shows.

No sábado (28) o Axerito, no bairro Adrianópolis, foi autuado e interditado pelos fiscais da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por aglomeração. Os fiscais verificaram ainda que havia mais de três músicos no palco e que o consumo de bebida alcoólica estava sendo feito na pista de dança.

O Sensation Gastropub, localizado no bairro Flores, também na zona centro-sul, foi autuado pela Visa Manaus por distanciamento insuficiente e consumo de bebida em pé. O local também foi notificado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não possuir alvará de funcionamento.

O fiscal sanitário Augusto Júnior, da Visa Manaus, enfatizou que os donos dos estabelecimentos confundiram a flexibilização do novo decreto e acabaram superlotando os locais, além de descumprirem os protocolos sanitários.

“O decreto diz que restaurantes, lanchonetes e similares podem funcionar com capacidade máxima de ocupação em 75%, mas só é válido para os estabelecimentos que possuem um grande espaço. Se o espaço for pequeno, não terá como aumentar a capacidade de pessoas. Além do espaço, é preciso continuar respeitando as medidas sanitárias”, explicou o fiscal.

Ainda de acordo com o fiscal, os agentes estão vistoriando a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação, medida estipulada no decreto governamental que passou a valer desde o dia 23 deste mês.

Ação conjunta – A CIF, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), conta com apoio das polícias Civil e Militar, CBMAM, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Visa Manaus, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

Denúncias – Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou apresentem outras irregularidades, podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.