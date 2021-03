Interdição da Praia da Ponta Negra é prorrogada

Na área do calçadão, onde a população voltou a frequentar o espaço para atividades físicas ao ar livre, em decorrência da flexibilização do decreto estadual, a Guarda Municipal mantém a fiscalização e orientação aos usuários.

Manaus/AM - A interdição da praia do Complexo Turístico da Ponta Negra foi prorrogada até o dia 15 de março. A medida consta no Decreto nº 5.209, publicado nesta segunda-feira (1) no Diário Oficial do Município (DOM).

