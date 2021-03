Idosos se irritam com filas e aglomerações em posto de vacinação em Manaus

Segundo eles, no local há apenas duas salas de vacinação e poucas pessoas na equipe para imunizar uma grande quantidade de pessoas. A maioria do público tem dificuldade de locomoção e mesmo assim precisa esperar nas filas de pé por mais de uma hora.

Manaus/AM - A demora no atendimento e a aglomeração registrada nesta terça-feira (2), no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, deixaram idosos irritados no posto de vacinação.

