Instituto arrecada absorventes para jovens de baixa renda em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Educadoras do Brasil (Ela), por meio da representação regional no Amazonas, está promovendo a campanha “Adote um Ciclo”. A iniciativa, que está sendo realizada em todo o país, pretende arrecadar absorventes higiênicos para serem doados a jovens mulheres em situação de vulnerabilidade social. Serão contempladas pelo projeto em Manaus estudantes de Escolas Públicas localizadas na periferia da cidade, Maternidades Públicas e meninas atendidas pela Casa Mamãe Margarida.

