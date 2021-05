Inscrições para workshop sobre presença digital começa terça em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), iniciará nesta terça-feira (18) as inscrições para 50 vagas do workshop “A importância da presença digital para empresas”, com a startup local OneTool, criada por Hélio Costa e Yan Fontão. Os interessados devem acessar o link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br, das 8h às 13h.

A ação gratuita faz parte da programação do Mês do Trabalhador e acontece na próxima quarta-feira, 19/5, às 19h, através da plataforma Google Meet, com transmissão pelo Facebook da Semtepi.

OneTool

A OneTool é uma plataforma digital que foi criada para atender as principais necessidades de prestadores de serviços, autônomos, Microempreendedores Individuais (Meis) e pequenos negócios, que atuam em várias áreas.