Inscrições para vagas em creches começam hoje em Manaus

Das vagas sorteadas, 60% serão destinadas aos inscritos no Cadastro Único (CAD) e 40% para os que não participam do CAD. Os critérios seguem as recomendações do MP-AM, que considera o ofício nº 0012/2021/27 PJ, que estabelece a rede municipal de ensino sobre o sorteio das vagas das creches, priorizando o critério de vulnerabilidade social das famílias inscritas.

Em 2023, inicialmente serão disponibilizadas 1.950 vagas para crianças de 1 a 3 anos, nas turmas do maternal 1, 2 e 3, que serão definidas por meio de um sorteio, realizado em conjunto com o Processamento de Dados Amazonas (Prodam), na quarta-feira (25).

Manaus/AM - As inscrições para o sorteio aleatório de vagas em creches da Prefeitura de Manaus, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), começam nesta segunda-feira (16), e seguem até a quinta-feira (19), por meio do www.inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br. Todo o processo será feito somente pelo respectivo site, sem atendimento presencial.

