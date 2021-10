Inscrições para processo seletivo da Fundação Matias Machline encerram na terça em Manaus

O local e a sala da prova serão divulgados a partir do dia 5 de novembro de 2021, no site da Fundação. O processo seletivo consiste em uma prova objetiva e em uma análise de documentos.

Para atender aos interessados que não conseguirem fazer a inscrição pela internet, foi montada uma estrutura com computador e acesso à internet na sede da Fundação, na Avenida Ministro Mário Andreazza, 916, Distrito Industrial, no horário de 7h30 a 20h.

As inscrições e o edital com as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site www.fundacaomatiasmachline.org.br/. O valor do boleto de inscrição é de R$ 25.

As vagas são destinadas aos alunos que vão concluir o 9º ano do Ensino Fundamental em 2021 e têm menos de 17 anos.

Quem passar terá acesso a um dos melhores ensinos do país, infraestrutura completa e educação de excelência, com direito à alimentação, uniforme e material didático, tudo gratuito.

Manaus/AM - Encerram na próxima terça-feira (02) as inscrições para o Processo Seletivo 2022 da Fundação Matias Machline, com vagas para o Ensino Médio Técnico nos cursos de Eletrônica, Informática e Mecatrônica. São 368 vagas e a prova está marcada para o dia 14 de novembro deste ano.

