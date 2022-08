Inscrições para o Projovem Urbano seguem abertas em Manaus

Manaus/AM - O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), segue com inscrições abertas. As mesmas podem ser realizadas nas sete unidades de ensino que oferecem a modalidade ou na sede do Projovem, na avenida Pedro Teixeira, nº 149, bairro Dom Pedro, zona Oeste.



Para confirmar a inscrição, o interessado deve levar os seguintes documentos, com cópias: RG, CPF, comprovante de residência atual, uma foto 3X4 e histórico escolar (caso não tenha, será aplicada uma prova de proficiência).



O objetivo do Projovem é elevar a escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino fundamental, visando a conclusão desta etapa, por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada à qualificação profissional e o desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania, na forma de curso.



A duração do curso é de 18 meses, sem interrupções e compreende três dimensões: ensino fundamental, qualificação profissional inicial e participação cidadã.



Em Manaus, o programa ocorre desde 2005 e já beneficiou, no decorrer de suas edições, aproximadamente 16 mil estudantes. Este ano, a meta é engajar 1,4 mil alunos nas sete zonas geográficas da cidade.



Núcleos



O Projovem Urbano será colocado em prática em sete escolas municipais que funcionarão como núcleos.

Cada escola atenderá 200 alunos, sendo elas: escola municipal Rodolpho Valle, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste; escola municipal Jornalista Sabá Raposo, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte; escola municipal Francisca Pergentina, bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste; escola municipal Vicente de Paula, bairro Japiim, zona Sul; escola municipal Dr. Raimundo Nonato Magalhães Cordeiro, bairro Amazonino Mendes, zona Norte; escola municipal Cleonice Menezes, bairro Jorge Teixeira, zona Leste; e escola municipal Raimundo Almeida Lúcio, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte.