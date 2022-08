Em 7 dias, seis pessoas morrem em acidentes de trânsito em Manaus

Manaus/AM - Seis pessoas morreram em acidentes de trânsito em Manaus, em apenas 7 dias. Nesta quarta-feira (3), o motociclista de aplicativo Howard Henrique Brito, de 31 anos, morreu ao ultrapassar uma carreta pela direita no Distrito. A vítima era da Venezuela, trabalhava como aplicativo há 1 mês, e vivia há 6 anos em Manaus com a esposa e três filhos pequenos.

Mãe e filho atropelados

Uma mulher e seu filho de 7 anos, foram atropelados ao tentar atravessar na faixa de pedestres, nesta terça-feira (2), na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul. A motorista do carro prestou socorro às vítimas, e agentes do SAMU encaminharam as vítimas para uma unidade de saúde.

Capotamento

Na segunda-feira (1º), um motorista, de 20 anos, que perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão da avenida das Flores, e colidiu contra outro carro. Ele foi arremessado do veículo, socorrido para o Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos.

Influencer

A influencer Midiã Hoanna Guimarães, de 24 anos, morreu após a motocicleta em que estava como passageira, ser atingida por um caminhão na avenida Rodrigo Otávio, no dia 28 de julho. A vítima deixou a filha Yanna, de 5 anos, e teve o sonho interrompido de morar fora do país.

Atropelamentos

Morreu na noite desta segunda-feira (1º), Evandro Pena, de 41 anos, que estava internado desde o dia 24 de julho quando foi atropelado por um motorista bêbado no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte. A vítima deixa esposa e três filhas pequenas de 9, 4 e um ano de idade.

Um homem, de 52 anos, morreu após ser atropelado por um micro-ônibus, "Amarelinho", enquanto atravessava a Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Queda

Em Manacapuru, um homem, de 26 anos, morreu após cair de uma motocicleta nas proximidades do Hospital Regional do município. As circunstâncias do ocasionou o acidente não foram divulgadas.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) registrou mais de 130 mortes em acidentes de trânsito em Manaus, só no primeiro semestre deste ano.