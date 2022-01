Inscrições para o Processo Seletivo do IBGE terminam nesta sexta

As inscrições presenciais para o Processo Seletivo do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ocorrem até esta sexta-feira, 21, nos postos de atendimento do Sine Manaus.

O candidato interessado nos cargos de agentes censitários municipais, agentes censitários supervisores (nível médio) e para recenseadores (nível fundamental) deve procurar um dos três pontos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, São Geraldo, zona Centro-Sul; no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), da galeria Espírito Santo, no Centro, na zona Sul; e no shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Leste.

São mais de 3 mil vagas disponíveis com salários que podem chegar a R$ 2.477,20. Os documentos necessários no ato da inscrição são RG, CPF e comprovante de residência. As inscrições on-line também ocorrem a partir do link: https://www.ibge.gov.br/.