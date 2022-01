250 vagas de emprego são disponibilizadas do Sine Manaus nesta terça-feira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 250 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça–feira (18), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

1 vaga – Promotor de vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – captação de novos clientes; emissão de propostas comerciais, visitas e prospecção e manutenção de clientes; relatórios de visitas, elaboração de cronograma de visitas.

Para concorrer a vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Conferente de logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – verificar, receber, separar e embalar os produtos e materiais dentro de um estoque.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Porteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – controlar o fluxo de pessoas; receber e repassar encomendas e correspondências; verificar a entrada e saída de prestadores de serviço; observar a organização do condomínio; operar e monitorar sistemas de segurança.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Eletricista industrial

Escolaridade – ensino técnico em eletrotécnica, eletroeletrônica, eletrotécnica ou eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – fazer a manutenção elétrica preventiva e corretiva e infraestrutura de máquinas, motores e equipamentos da empresa de forma a mantê–los em perfeitas condições de uso;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR–10 e NR–35 dentro do prazo de validade.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento, ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar a manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar as atividades de manutenção, avaliar as condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas;

Requisitos Obrigatórios – Ter curso de NR–33 e NR–35 dentro do prazo de validade.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

10 vagas – Auxiliar de Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – auxiliar nos serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de solda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – executar os serviços de auxiliar de solda, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – executar os serviços de limpeza em geral como pisos, paredes, tetos, sanitários e vidraças.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços;

Requisitos Obrigatórios – Possuir carteira nacional de habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente através do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Automóveis Pesados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – eealizar consertos, manutenção e revisão dos veículos pesados.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – limpar áreas internas e externas.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Pintor Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiências com pinturas a pó de peças de ferro, alumínio ou metais;

Atividades – atuar na aplicação de pinturas anticorrosivas em estruturas de metal diversas.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 20/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em mecânica;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – cursos de NR–10, NR–12, NR–13 e NR–35 atualizados. Ter disponibilidade de horário. Diferencial ter conhecimento na área de plásticos.

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva de máquinas, bem como instalar equipamentos em geral, vivenciar o programa 5S, boas práticas de fabricação, zelar por suas ferramentas de manutenção, cumprir cronograma de manutenção preventiva sob sua responsabilidade. Efetuar manutenção preventiva, corretiva e emergencial em partes mecânicas utilizando diagramas e desenhos técnico; realizar levantamento de anomalias e melhorias para os equipamentos das linhas produtivas;

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – cadastrar novos clientes, conciliação bancária, cobrança, análise de créditos, negociação de débitos, liberação de pedidos, realizar pedidos de funcionários, gerar relatórios, conferir extratos bancários. Excel avançado. Experiência na área de medicamentos;

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 20/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar atividades operacionais e administrativas das unidades sob sua responsabilidade, garantir a eficácia no negócio por meio das pessoas, do relacionamento com cliente/usuário, da gestão de custos da sanidade alimentar, ambientação e qualidade do produto, orientar e monitorar diretamente o trabalho dos colaboradores, sendo o guardião dos valores e filosofia.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB.

Atividades – serviço interno na oficina, manutenção de aparelhos e instalação de purificadores;

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de comunicação

Escolaridade – ensino superior completo em Comunicação Social;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – supervisionar a produção de material gráfico para publicidade; propor e estruturar planejamento estratégico de comunicação; revisar e criar pautas e conteúdo, clipping institucional.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atendimento telefônico e aplicativo de mensagens; executar trabalhos de digitação e impressão de documentos; ficar à disposição para tirar dúvidas e oferecer informações e meios de solucionar problemas.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Designer gráfico

Escolaridade – ensino superior completo em designer gráfico;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – elaborar conceitos visuais e projetos gráficos; realizar a diagramação de documentos; criação de artes de comunicação visual on-line e off-line.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Projetista de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimento em Promob;

Atividades – elaborar projetos de acordo com o plano de necessidades de briefing realizado pelo consultor; revisão e análise estrutural de projeto; colocar ferragens, furações, usinagens e demais acabamentos e detalhes e construtividade quando necessário; ajustes de projeto e renderização.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 20/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Medidor de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – medição física de ambientes do imóvel do cliente; desenho e registro dessas medições em documentação; que ele possa entregar medidas digitalizadas;

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 20/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Conferente de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – verificando a viabilidade de fabricação de acordo com os padrões estabelecidos por meio do Promob, certificando–se que não haverá qualquer inconsistência que impossibilite a produção e montagem; realizar conferência de medidas na casa do cliente visita técnica; desenvolver caderno técnico; desenvolver guia de montagens envio de projetos para fábrica.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 20/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Supervisor de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Arquitetura;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar acompanhamento com cliente, supervisionar montadores, fechar contratos.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 20/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Alimentador de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir laudo atualizado;

Atividades – auxiliar no processo produtivo, tarefas diversas.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir pacote Office (Word, Excel e etc).

Atividades – fazer a separação e conferência de mercadorias, auxiliar nas operações de recebimento de mercadorias.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–2047 e (92)98842–4721, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Estacionamento

Escolaridade – ensino superior completo em qualquer área;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – executar atividades de planejamento, organização e controle do estacionamento, realizar escala das equipes definindo as prioridades e coordenando as operações do tráfego para garantir a fluidez.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Delivery

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery por meio da gestão e mobilização de pessoas, gestão de processos, sistema e indicadores, a fim de garantir as metas planejadas.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 17/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Atendimento

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – responsável por supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery por meio da gestão e mobilização de pessoas, gestão de processos, sistema e indicadores, a fim de garantir as metas planejadas, gerando valor e sustentabilidade dos resultados.

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Operador de Caixa.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 17/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – controlar os parâmetros e qualidade das mesmas, posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, manter a higiene do local, anotar as aparas, verificar resistência do material, encher o balão da máquina, toca teflon e facas, retirar os materiais da esteira para embalar.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de Depósito – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar arrumação, separação e controle de mercadoria.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – manusear empilhadeira transportando os produtos para o estoque.

Requisitos obrigatórios – ter o curso de operador de empilhadeira atualizado e ter CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “A” dentro do prazo de validade e moto própria.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – planejar, supervisionar os serviços da cozinha, planejar e elaborar os cardápios de acordo com as necessidades, conferindo a disponibilidade dos ingredientes necessários e providenciando a substituição de itens em falta.

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR–11 atualizado e CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – armazenar os produtos conforme padrão de armazenagem;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Operador de Empilhadeira atualizado e CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – ter experiência com vendas;

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de Informática básica ou avançada.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Vendas de Produtos Eletrônicos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – auxiliar de vendas de produtos eletrônicos.

Requisitos obrigatórios – ter amplo conhecimento em produtos eletrônicos.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Eletricista de Força e Controle

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – realizar atividades de eletricidade de alta tensão.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – preparar as produções de confeitaria, planejar o processo de produção de confeitaria e monitorar as etapas de produção.

Requisitos obrigatórios – ter o curso de “Manipulação de Alimentos” e curso de “Tortas Finas”.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Empregado Doméstico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar atividades nos serviços gerais e domésticos.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – realizar vendas externas.

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas de material de limpeza.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – lavar superfícies, remover sujeiras e recolher o lixo.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Salgadeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar a produção de salgados e seus derivados, monitorar as etapas do processo de produção e finalizar e apresentar a produção de salgados e seus derivados.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar visitas agendadas, panfletagem, prospecção e fechamento de contratos.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Vendas

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – responsável pela gestão da equipe de vendas, guiar os profissionais de vendas para cumprir as metas, atuar no planejamento, organização, direção e controle da área comercial.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Máquinas industriais

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica ou Eletrotécnica;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – realizar de máquinas industriais e trabalhar com solda e ferramentaria.

Requisitos obrigatórios – morar na Cidade Nova, Nova Cidade, Viver Melhor ou Lago Azul.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Língua Portuguesa e Espanhol

Escolaridade –licenciatura em Língua Portuguesa;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – ministrar aulas das disciplinas português e espanhol para turmas do ensino fundamental, fazer planos de aula, fazer avaliações, acompanhar e atualizar o diário de classe.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 20/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Panificação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – analisar e testar a conformidade de matérias–primas, insumos e embalagens e coletar amostras nas produções para análise.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção Industrial PL

Escolaridade – curso técnico em Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação Industrial ou formação mínima profissionalizante em Mecânica;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar manutenção no parque industrial, preparando atividades de manutenção periódica, inspeções preditivas e de rotas, lubrificações, manutenções autônomas ou manutenções corretivas programadas ou não programadas, executar desmontagem e montagem de sistemas, máquinas e equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Merchandising

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar visita e atendimento ao cliente, vendas e prospecção de clientes.

Requisitos obrigatórios – ter curso de Excel intermediário, CNH categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade e condução própria.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor da Qualidade

Escolaridade – ensino superior em qualidade;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – conferir e checar carga do modal de duas portas, analisar produto e entender sobre os processos de qualidade.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – auxiliar no processo administrativo como, suporte ao RH, controle de estoque entre outras funções.

Requisitos obrigatórios – possuir CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – auxiliar no processo administrativo como, suporte ao RH, controle de estoque entre outras funções.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 18/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – realizar serviços de limpeza nas áreas internas e externas.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – organizar e manter o almoxarifado, distribuição de materiais conforme requisição, registro e inventário de materiais e fazer levantamento de materiais para compra.

Para concorrer à vaga, o candidato poderá estar agendando atendimento presencialmente por meio do https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ou de forma on–line nos números de WhatsApp: (92)98842–1104 e (92)998842–1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 19/1/2022 ou até o encerramento da vaga.