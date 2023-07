Inscrições para doutorado em oncologia na FCecon se encerram na quinta

Manaus/AM - As inscrições para o Doutorado Interinstitucional (Dinter) em Oncologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) e do A.C. Camargo Cancer Center se encerram na quinta-feira (20). São oferecidas nove vagas.

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo para ingresso na pós-graduação devem acessar as páginas do A.C Camargo (https://accamargo.org.br/ensino/eventos/doutorado-interinstitucional-dinter-012023) e da FCecon (http://www.fcecon.am.gov.br/ensino-e-pesquisa/dinter/) e seguir com as orientações descritas no edital.

Seleção

Os interessados devem ser profissionais vinculados aos grupos de pesquisa da FCecon; ter participado como orientador ou coorientador ou colaborador de projetos de pesquisa desenvolvidos na Fundação nos últimos cinco anos; entre outros requisitos descritos no edital.

A seleção dos candidatos será baseada na disponibilidade de vagas e estará ligada ao projeto de pesquisa e análise documental apresentados.

O curso terá a duração de até 48 meses. As disciplinas serão oferecidas no formato on-line, com docentes do A.C. Camargo.

O aluno deve prever disponibilidade para as atividades científicas necessárias para o desenvolvimento de seu projeto de pesquisa, incluindo atividades presenciais.