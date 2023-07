Caio André assume presidência do Podemos em Manaus

Com a mudança, o Podemos passa a ter uma das maiores bancadas na CMM, formada por cinco parlamentares: Caio André, Allan Campelo, Daniel Vasconcelos, Roberto Sabino e Rodrigo Guedes. Esse é o mesmo número de vereadores que formam a bancada do Avante, partido do prefeito David Almeida.

