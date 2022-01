Inscrições para cadastro de artesãos é aberta em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), reabre, nesta quinta-feira (5), as inscrições para artesãos locais que queiram se cadastrar no departamento de Economia Solidária e Criativa do órgão. O cadastro é voltado aos profissionais residentes em Manaus, que trabalham com todas as variedades de produtos artesanais e pode ser feito pelo link https://forms.gle/4DWawYGfBzHsMrB19 . A principal ideia é levar exposições em todas as zonas da cidade, entre espaços públicos, empresas privadas, shoppings e demais locais, criando novos espaços de oportunidades de exposição e comercialização, para mais de 413 artesãos ativos no cadastro da Prefeitura de Manaus.

