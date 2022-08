Inscrições no concurso da Afeam com salário de R$ 6 mil terminam hoje em Manaus

Manaus/AM – Encerra hoje o prazo para se inscrever no concurso da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). O certame oferta salários de até R$6.523,87.

O concurso é voltado para candidatos com ensino superior nas áreas de dministração, Agronomia, Comunicação e Marketing, Contadoria, Desenvolvimento de Sistemas, Economia, Infraestrutura de TI e Jurídico.

As inscrições podem ser feitas até às 22h de hoje no site do IBFC, organizador do concurso. A taxa de inscrição custa R$ 100.