Inscrições gratuitas para programa ‘English Manaus’ encerram hoje; confira

Manaus/AM - As inscrições gratuitas para o programa “English Manaus” encerram, nesta sexta-feira (22). O curso é realizado Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e vai beneficiar mil empreendedores com curso de inglês adaptado para negócios.

O curso será realizado de forma on-line, com três encontros presenciais durante os quatro módulos. Com uma plataforma exclusiva e simplificada, o participante terá acesso a mais de 40 aulas, entre estudo dos verbos, números, pronomes, horas, locais de trabalho e saudações na língua estrangeira. As aulas são flexíveis, adequando a rotina de cada participante.

A inscrição é on-line, por meio do link https://englishmanaus.com.br/registro/ .

A lista de selecionados estará disponível na próxima terça-feira (26). A partir da confirmação, os participantes já poderão iniciar as aulas.