Inpa vai realizar ‘Sarau Ciência & Arte’ nesta sexta-feira

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa) vai realizar, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), vai realizar, nos dias 29/10, 11/11 e 19/11, o projeto “Sarau Ciência & Arte”, com o tema de abertura será “Soberania Alimentar”.

E evento terá transmissão ao vivo no canal oficial do YouTube do Inpa , com duração de 1h30, às 17h.

Destinado ao público geral, o projeto tem o objetivo de promover o debate entre artistas e cientistas, além de desenvolver uma ‘Cultura de Ciência’ no Amazonas.

Em cada uma das edições do projeto, diferentes temas serão abordados e nesse primeiro vai ouvir especialistas e artistas visuais sobre “Soberania Alimentar”.

A coordenadora do projeto, doutora Denise Gutierrez, relembra como surgiu a realização do Sarau, ainda no ano de 2020, e também a intenção de unir temas científicos ao lado de figuras artísticas.

“A ideia desse evento surgiu no ano passado, exatamente na semana nacional de CT&I, em que houve uma primeira experiência muito bem sucedida. E surge também a ideia, a partir da necessidade de fazer com que a ciência converse com a cultura, com os modos de expressão artística”, destaca Denise.

Os artistas visuais participarão do Sarau serão convidados a criar obras relacionadas aos temas discutidos, ao vivo, durante as transmissões. As obras poderão ser integradas e expostas no acervo da Casa da Ciência, representando marcos físicos destes espaços de discussão.

Além disso, declamação de poesias de autores locais, maior interação com o acervo do Inpa e, ainda, com o público de casa serão realizados no evento, que também vai convidar para o debate um grupo de músicos participando ativamente das discussões e realizando apresentações musicais.

ARTISTAS CONVIDADOS

Na lista de participantes dessa primeira edição do Sarau, que vai ao ar no dia 29/10 estão Elisa Wandelli, pesquisadora da Embrapa Amazônia Ocidental; Midori Nakamura, nutricionista e mestranda em Agricultura no Trópico Úmido do Inpa; Ricardo Collares, membro do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade Federal do Amazonas (Cecane Ufam); Sydnei Dantas Fogassa, produtor Orgânico e Meliponicultor. Membro da Associação de Produtores Orgânicos do Amazonas (Apoam); Rubens Belém, artista plástico e Sindicato dos Artistas Carentes, grupo musical formado por Magaiver Santos e André de Moraes.