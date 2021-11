Indústria 4.0 e ‘Internet das coisas’ serão destaques de feira tecnológica em Manaus

O workshop trará muitas dicas e durante o encontro, os participantes poderão realizar um teste prático que avalia o grau de inteligência emocional. “O objetivo é auxiliar no crescimento profissional dos presentes através do autoconhecimento”, finaliza.

“Imagina estar no Centro ou em qualquer outro local da cidade, seguir para casa e, antes de chegar, já ligar o ar-condicionado por meio do celular! É isso o que a Internet das Coisas possibilita, e ela estará cada vez mais presente nas profissões técnicas”, explica Raimundo.

“É nessa ideia futurista que se baseia um dos destaques do evento: a apresentação do conceito ‘Internet das Coisas’, que explica como os aparelhos domésticos e outros itens estão cada vez mais conectados à internet”, completa ela.

O evento contará com exposições, workshops e talks sobre as últimas novidades em interconexões tecnológicas e vai até sexta-feira (26), com entrada gratuita.

Manaus/AM - Começa amanhã (25) a Feira Tecnológica do Centro de Ensino Técnico (Fulltec), apresentando inovações para aplicação nos mais variados setores da indústria, saúde e serviços, com enfoque nos efeitos da indústria 4.0 para áreas de atuação técnica.

