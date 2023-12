Incubadora de startups da Nilton Lins vence prêmio Jaraqui Graúdo 2023

Manaus/AM - A Incubadora de Empresas e Startups da Universidade Nilton Lins (Inbiota) conquistou na última quarta-feira (29), o prêmio Jaraqui Graúdo, como a melhor da categoria em Manaus este ano, em cerimônia realizada na ExpoAmazônia Bio&TIC, maior evento da Região Norte voltado para tecnologia, bioeconomia e inovação que acontece no Studio 5 Centro de Convenções.

Fundada há três anos, a inBioTa se destaca como a primeira incubadora de bionegócios em uma instituição privada de ensino superior no Amazonas. Inicialmente focada em promover o empreendedorismo e projetos nas áreas tecnológicas e de sustentabilidade entre os acadêmicos, a incubadora ultrapassou as fronteiras da universidade e da cidade, abrigando sete startups em seu portfólio que atuam nas áreas de biotecnologia, bioeconomia, alimentação e informação e consolidando-se como referência regional.

Em 2023, a Inbiota também realizou diversas atividades, palestras e workshops, impactando mais de 200 estudantes em vários municípios do Amazonas e participando de eventos em diferentes estados do Brasil.

Para a Reitora da Universidade, Gisélle Lins Maranhão, a conquista é um importante marco para os 35 anos da instituição e o início de um projeto maior voltado para impulsionar a inovação, a pesquisa acadêmica e o desenvolvimento de um ecossistema sustentável regional.

“Esta distinção é o resultado de um trabalho incansável, dedicação e visão coletiva, que reflete o compromisso da Nilton Lins com a excelência e a inovação ao longo de sua história e no qual a Inbiota desempenha papel fundamental ao aliar o conhecimento acadêmico, com criatividade e desenvolvimento de ideias transformadoras, em negócios sustentáveis com reflexos sociais, econômicos e ambientais para toda a comunidade”, destacou a Reitora.

A 8ª edição do Prêmio Jaraqui Graúdo, foi promovida pela comunidade Jaraqui Valley, entidade que reúne startups, aceleradoras, incubadoras de empresas e consultorias para facilitar o acesso de novas empresas aos programas e recursos públicos e privados de desenvolvimento de novos negócios.

A premiação reconhece personalidades e iniciativas voltadas aos negócios digitais no Amazonas em 19 categorias. Após a seleção inicial, os vencedores são escolhidos por um comitê avaliador com 36 profissionais influentes em nível regional e nacional no segmento da inovação e novos negócios.

Com informações da assessoria