Inconsciente, idoso é resgatado de helicóptero de comunidade em Manaus isolada pela seca

Manaus/AM - Um idoso, de 76 anos, foi resgatado em menos de 40 minutos em uma comunidade ribeirinha de Manaus. A ação foi realizada em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após um chamado de emergência da comunidade Bela Vista do Jaraqui.

O Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da SSP-AM, foi acionado pelo Samu, depois que o idoso, morador da comunidade ribeirinha, apresentou quadro de insuficiência cardíaca. Ele estava inconsciente.

O resgate de helicóptero durou cerca de 30 minutos. A região é considerada de difícil acesso, por causa da estiagem sem precedentes que atinge o Estado, impossibilitando a navegação em algumas localidades. Após o resgate, o idoso foi encaminhado à uma unidade de saúde, em Manaus.

Atuação em resgates humanitários

A SSP-AM atuou em 20 ações voltadas à prestação de ajuda humanitária e apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), e à Polícia Rodoviária Federal (PRF). As ações ocorreram em 62 dias, no período de 1º de setembro a 2 de novembro.

Em 13 missões de ajuda humanitária, o Dioa realizou o transporte de urgência e emergência de moradores doentes em localidades da zona metropolitana de Manaus. As regiões estão isoladas por causa da estiagem severa.

Na última segunda-feira (30/10), uma grávida foi resgatada em uma comunidade ribeirinha, a 102 quilômetros de Manaus. A jovem sofreu um acidente doméstico e precisou ser levada a uma maternidade na capital amazonense.

Apoio no combate às queimadas

Além disso, a SSP-AM auxiliou as equipes integradas que atuam no combate às queimadas no estado, com o emprego do helicóptero Águia 1 na operação. Em seis missões, foram realizados os transportes de agentes das Forças de Segurança, insumos, água e alimentos até as equipes em solo do CBMAM.

Em uma das missões, o Dioa empregou o helicóptero Águia 1 nas ações. A aeronave fez sobrevoos em quatro municípios do Amazonas, a fim de localizar pontos e focos de queimadas existentes nas regiões de Autazes, Manaquiri, Careiro da Várzea e Careiro Castanho.

O objetivo das ações era facilitar e agilizar o trabalho de aeronaves como o helicóptero cedido pelo estado de Mato Grosso do Sul, que possui um equipamento chamado de ‘bambi-bucket’, que lança água para minimizar os impactos das queimadas.