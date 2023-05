Incêndio atinge hamburgueria e fogo se espalha em centro comercial de Manaus; vídeo

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Evanderson, o fogo iniciou na hamburgueria Winners. "Quando chegamos no local o fogo já tinha consumido a parte da hamburgueria e ele se propagou para parte da barbearia", explicou. "A grande demora foi devido às placas de energia solar, pois nós não conseguimos desligá-las, então elas entraram em curto e estavam causando novas propagações".

