Primeira fase da obra para ampliação da Efigênio Sales é concluída

Manaus/AM - A primeira fase da obra para ampliação da Efigênio Sales, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus foi concluída, nesta sexta-feira (12). Segundo a prefeitura, a Seminf executou a concretagem da base dos cem primeiros metros da nova faixa de alargamento da via.

Com a supressão vegetal, e a remoção da primeira etapa do canteiro central, a obra segue para a fase de concretagem da base da via nesses primeiros 100 metros da nova faixa de veículos, para o recebimento do asfalto.

A avenida será alargada em uma faixa, na extensão de 1 quilômetro e 200 metros. “A avenida Efigênio Sales sempre foi um gargalo para o trânsito da nossa cidade. Essas alterações são para melhoria da geometria da via proporcionando maior fluidez.”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.

Em paralelo, segue a outra etapa da obra com a construção de uma passarela em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), para viabilizar a travessia dos pedestres feita, atualmente, pela faixa de pedestres, impactando diretamente no fluxo de veículos da via. Foram implantados oito pilares da passarela e estão sendo executados os dois poços dos elevadores de acessos, que estarão implantados na lateral da via, um em cada lado, para promover a acessibilidade de cadeirantes e deficientes ao equipamento.

Por se tratar de um dos corredores viários de maior fluxo da cidade de Manaus, a prefeitura realizou um estudo para que a obra impactasse o mínimo possível o tráfego. Desta forma, os serviços na via serão executados no horário noturno.

Os imóveis construídos ao redor do trecho a ser alargado foram avaliados e serão parcialmente desapropriados para o recebimento do novo passeio público.